أشادت الدول الأعضاء في الشبكة العالمية لمراكز التبادل والتعاون لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي بالتقدم الذي أحرزته الشبكة بوصفها منصة لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل الخبرات، ودعم الإستراتيجيات الوطنية في الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في بيان مشترك خلال أعمال الحوار العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي في جنيف.



وأكد الدكتور ماجد الشهري من مركز (ICAIRE)، أن مشاركة المركز في الحوار أسهمت في توسيع الشراكات الدولية وتبادل الخبرات، مع استعداد المركز لدعم برامج الشبكة وتعزيز بناء القدرات في الذكاء الاصطناعي. ويواصل المركز، بصفته مركزًا من الفئة الثانية تحت رعاية اليونسكو، دوره في تعزيز أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات، ودعم التعاون الدولي لتحقيق التنمية المستدامة.



وتُعد الشبكة ثمرة تعاون بين المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) برعاية اليونسكو في الرياض، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وجمهورية كينيا، قبل أن تتوسع لتضم مراكز متخصصة من مختلف أنحاء العالم.