رأس مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي وفد المملكة العربية السعودية المشارك في القمة الخامسة لقادة الشرطة للأمم المتحدة (UNCOPS 2026)، التي عُقدت في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.



وشهدت القمة مشاركة 145 وفداً من قيادات الشرطة والأجهزة الأمنية حول العالم، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات الأمنية الدولية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك، إضافة إلى استعراض أحدث التجارب والممارسات في تطوير العمل الشرطي ومواجهة التحديات الأمنية المتنامية.



وتأتي مشاركة المملكة في أعمال القمة تأكيداً لدورها الفاعل في دعم التعاون الأمني الدولي، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار، بما يجسد مكانتها كشريك رئيسي في ترسيخ الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.