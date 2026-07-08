قلّد أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بالإمارة، اليوم (الأربعاء)، نائب مدير شرطة منطقة حائل اللواء محمد بن حمدان النفيشي، رتبته الجديدة، إثر صدور الأمر السامي بترقيته إلى رتبة لواء، بحضور مدير شرطة منطقة حائل اللواء الدكتور كتاب بن عقيلان العتيبي، يرافقه عدد من الضباط المترقين.



وهنأ الضباط المترقين، وهم: العميد يوسف محمد السمير، والعميد عبدالرحمن عبدالمحسن الخرينق، والعميد منيف فرحان السعيد، والعميد وليد محمد المطير، والعميد ناصر نايف المشيط، والعميد حشر غضبان العنزي، والعميد ناصر عبدالمحسن العمار، متمنياً لهم التوفيق والسداد.