قدّم وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز تعازيه إلى مدير عام مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر عبدالله الحسون، في وفاة شقيقه أحمد الحسون، رحمه الله، ببرقية عزاء، عبّر فيها عن صادق مواساته، سائلاً الله أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.



وجاء في البرقية: «أحسن الله عزاءكم في وفاة أخيكم - رحمه الله -، ونسأل المولى عز وجل أن يشمله بمغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم والأسرة جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون».



من جانبه، عبّر مدير عام مؤسسة «عكاظ» الزميل عبدالله الحسون، نيابةً عن أسرة الحسون، عن بالغ شكره وتقديره لوزير الداخلية على مشاعره النبيلة ومواساته الصادقة، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء، وألّا يريه مكروهاً في عزيز، وأن يجعل ما عبّر عنه من مواساة ودعاء في موازين حسناته.