كشفت تقارير صحفية تعرض نجم المنتخب البلجيكي أمادوا أونانا لإصابة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.



وقد واجه منتخب بلجيكا نظيره المنتخب الأمريكي فجر اليوم (الثلاثاء)، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.



واستطاع المنتخب البلجيكي أن ينتصر برباعية مقابل هدف ليتأهل لدور ربع النهائي من المونديال.



وسيواجه منتخب بلجيكا نظيره إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم 2026 يوم الجمعة الموافق 10 يوليو الجاري في تمام الـ10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وتعرض أمادوا أونانا لاعب منتخب بلجيكا لسقوط في أرضية الملعب أدى إلى التواء في الركبة اليمنى وتم استبداله في الدقيقة 21.



ووفقاً لصحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن التشخيص النهائي لإصابة أونانا هي تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وبالتالي انتهى مشواره في كأس العالم رسمياً.