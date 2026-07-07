قال المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن: الوقت ضيق للغاية بين مباراتي أستراليا والأرجنتين، وحاولنا تجهيز اللاعبين من خلال الاستشفاء ودراسة المنافس جيداً. وأضاف: نواجه منافساً كبيراً بحجم الأرجنتين مساء اليوم في دور الـ16 في بطولة كأس العالم 2026، ولديهم أسطورة مثل ميسي، لكننا نعمل على تطبيق أفكارنا الفنية المعتادة، وإذا ركزنا على لاعبي الفريق المنافس لن نستطيع مواصلة العمل، وكل تركيزنا على إسعاد الشعب المصري، وليس أسماء المنافسين.



وقال حارس مرمى منتخب مصر محمد علاء: نعيش حالة من التركيز الشديد منذ انطلاق معسكر الإعداد، وسنخوض اليوم واحدة من أقوى وأصعب المباريات أمام بطل العالم، فيما قال اللاعب مصطفى زيكو: ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، ونسعى لتقديم أفضل مستوى ممكن من أجل مواصلة المشوار في البطولة وتحقيق حلم الجماهير المصرية، واحترم ليونيل ميسي بشكل كبير كونه أحد أهم لاعبي الكرة في العالم، ولكننا لا نركز على لاعب واحد فقط.



وأضاف: مواجهة منتخب الأرجنتين صعبة للغاية لكننا سندخل اللقاء بهدف تحقيق الفوز، بينما قال اللاعب كريم حافظ: أنا جاهز تماماً لمواجهة الأرجنتين، وأي لاعب يتمنى ويحلم بالمشاركة في مثل هذه المواجهات الكبيرة؛ لأنها تمثّل تاريخاً لكل لاعب.



وأوضح أن الجهاز الفني أغلق ملف الاحتفال بالفوز على أستراليا سريعاً، وبدأ التركيز على لقاء حامل اللقب، وشاهدنا أكثر من مباراة للمنافس، وهدفنا هو الفوز والتأهل لدور الثمانية من البطولة.