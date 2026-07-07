تتجه أنظار جماهير كرة القدم في الـ7:00 مساء اليوم إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في دور الـ16 من كأس العالم 2026، في لقاء يحمل الكثير من الإثارة، بعدما وضع القدر محمد صلاح وعمر مرموش في اختبار كبير أمام ليونيل ميسي ورفاقه.



يدخل المنتخب المصري اللقاء بطموح كتابة صفحة جديدة في تاريخه المونديالي، مستنداً إلى سرعات صلاح ومرموش وقدرتهما على استغلال المساحات خلف الدفاعات، في وقت تمثّل فيه خبرة ميسي وجودة المنتخب الأرجنتيني التحدي الأكبر أمام "الفراعنة".



ورغم أفضلية منتخب الأرجنتين على الورق، بحكم خبرته وقيمته الفنية، فإن المنتخب المصري يملك مفاتيح قادرة على قلب موازين المباراة، متى ما نجح في إغلاق المساحات أمام ميسي، واللعب بانضباط دفاعي عالٍ، ثم التحول السريع نحو الهجوم عبر صلاح ومرموش.



وتبدو المباراة مفتوحة على كل الاحتمالات، إذ يدرك المنتخب المصري أن مثل هذه المواجهات لا تُحسم بالأسماء فقط، بل بالتفاصيل الصغيرة، والجاهزية الذهنية، واستثمار أنصاف الفرص أمام المرمى.



وبين حلم مصر في إقصاء بطل العالم، ورغبة الأرجنتين في مواصلة رحلة الدفاع عن اللقب، تبقى الأنظار معلقة على ليلة قد تحمل للفراعنة إنجازاً تاريخياً، أو تمنح ميسي فصلاً جديداً في مسيرته المونديالية.