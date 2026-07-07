علمت مصادر «عكاظ» بأن إدارة النادي الأهلي اتفقت مع مدرب الفريق الأول لكرة القدم الألماني ماتياس يايسله على تمديد عقده حتى عام 2030، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الفني للفريق، ومواصلة المشروع الرياضي الذي يقوده المدرب استعداداً للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة.



وكان الأهلي قد تعاقد مع يايسله في صيف عام 2023، ليقود الفريق خلال مرحلة مهمة من مسيرته، أسهم خلالها في تحقيق كأسي دوري أبطال آسيا للنخبة، إلى جانب كأس السوبر السعودي، مؤكداً حضوره كأحد أبرز المدربين المؤثرين في مسيرة الفريق خلال الأعوام الأخيرة.



ويأتي الاتفاق مع المدرب الألماني تأكيداً لثقة إدارة الأهلي في قدرته على مواصلة العمل الفني، وترسيخ هوية الفريق، وتطوير عناصره، بما ينسجم مع تطلعات النادي وجماهيره في المنافسة على البطولات.



ومن المنتظر أن يواصل يايسله قيادة التحضيرات للموسم الجديد، الذي يخوض خلاله الأهلي عدداً من الاستحقاقات، تشمل دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى كأس القارات للأندية.



وكان النادي الأهلي قد أعلن تعاقده رسمياً اليوم (الثلاثاء)، مع لاعب الوسط الأرميني إدوارد سبيرتسيان، بعقد يمتد لأربعة مواسم حتى عام 2030، مع أفضلية التمديد لموسم خامس، وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعداداً للموسم الرياضي الجديد.



ويعد سبيرتسيان، البالغ من العمر 26 عاماً، أحد أبرز لاعبي خط الوسط في الدوري الروسي، إذ تألق مع فريق كراسنودار خلال المواسم الماضية، وبرز بقدراته في صناعة اللعب والتسجيل، إلى جانب امتلاكه خبرة دولية مع منتخب أرمينيا، ما جعله هدفاً لعدد من الأندية الأوروبية قبل أن ينجح الأهلي في حسم التعاقد معه.



ويأتي التعاقد مع اللاعب الأرميني في إطار إستراتيجية الأهلي الرامية إلى تعزيز جودة عناصر الفريق، ودعم خيارات الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله، قبل خوض منافسات الموسم القادم الذي يشهد مشاركة الفريق في عدد من الاستحقاقات المحلية والقارية.



ومن المنتظر أن ينضم سبيرتسيان إلى معسكر الأهلي الإعدادي خلال الأسبوع القادم، تمهيداً لبدء برنامجه التحضيري مع الفريق، استعداداً لخوض أولى مبارياته بالقميص الأهلاوي مع انطلاق الموسم الجديد.