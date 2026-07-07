يواصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، ليس فقط داخل المستطيل الأخضر، بل أيضاً على الصعيد المالي، بعدما ضمن الحصول على أكثر من 31 مليون دولار بفضل مشواره المميز ووصوله إلى الدور ربع النهائي من البطولة.



ويشمل هذا المبلغ مكافأة المشاركة في المونديال، ومنح التحضير، إضافة إلى مكافآت النتائج والتأهل التي حصدها «أسود الأطلس» خلال رحلتهم الناجحة في البطولة.



وتبرز قيمة هذا الإنجاز بشكل أكبر عند مقارنته بالبطولات القارية، إذ تبلغ الجائزة المالية لبطل كأس أمم أفريقيا 10 ملايين دولار فقط، ما يعني أن المغرب ضمن حتى الآن عائداً مالياً يفوق بثلاثة أضعاف أكبر مكافأة تمنح في البطولة الأفريقية.



ولا تمثل هذه الأرقام مجرد مكاسب مالية، بل تعكس أيضاً النجاح الرياضي الكبير الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال 2026، ليواصل ترسيخ مكانته بين كبار منتخبات العالم، ويؤكد أن إنجازه التاريخي في النسخة الحالية يحمل أبعاداً فنية واقتصادية غير مسبوقة.