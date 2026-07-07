ارتفع مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، بمقدار 39.37 نقطة، ليصل إلى مستوى 10.852.41 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 219 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 118 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 136 شركة.



الأكثر ارتفاعاً



وكانت أسهم شركات أنابيب السعودية، وأنابيب، وأنابيب الشرق، ومهارة، وبترو رابغ، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات صادرات، والمتحدة للتأمين، ونسيج، وطباعة وتغليف، وسلامة الأكثر انخفاضاً في التعاملات، وراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.76% و4.15%، فيما كانت أسهم شركات درب السعودية، وأنابيب، وأرامكو السعودية، وصادرات، وباتك، هي الأكثر نشاطاً بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والأسماك، ومعادن، وأكوا هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو اليوم مرتفعاً بمقدار 3.50 نقطة، ليصل إلى مستوى 22.667.30 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.