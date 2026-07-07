حصدت مجموعة فقيه للرعاية الصحية جائزة «برنامج الاستدامة لعام 2025» عن فئة الشركات الصغيرة، ضمن جوائز سوق المال السعودي (Saudi Capital Market Awards - SCMA)، التي تنظمها مجموعة تداول السعودية بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين (CFA Society Saudi Arabia) وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط (MEIRA).

ويأتي هذا الإنجاز تقديراً لجهود المجموعة في ترسيخ ممارسات الاستدامة وتعزيز مبادئ البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يدعم تطوير قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقال الدكتور أيمن أسعد عبده، النائب الأول لرئيس مجموعة فقيه للرعاية الصحية: «يعكس هذا التكريم إستراتيجية الاستدامة التي تنتهجها المجموعة، والتي ترتكز على التعاطف وجودة الرعاية والنزاهة. ويؤكد هذا الإنجاز أننا نسير في الاتجاه الصحيح، مع مواصلة التعلم والتطوير والتحسين المستمر».

وأضاف: «الاستدامة في مجموعة فقيه ليست مساراً منفصلاً عن الرعاية الصحية، بل هي جزء أصيل من طريقة عملنا ومن الأثر الذي نحرص على تحقيقه في المجتمعات التي نخدمها. ونعد هذا التكريم حافزاً لمواصلة توسيع هذا الأثر خلال السنوات المقبلة، بإذن الله».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للنتائج الملموسة التي حققتها المجموعة عبر أبعاد الاستدامة الثلاثة. فعلى الصعيد البيئي، وسّعت المجموعة اعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة، وزادت كميات المياه المعالجة والمعاد استخدامها، في إطار مسارها نحو تحقيق الحياد الكربوني. وعلى الصعيد الاجتماعي، قدّمت الرعاية لنحو 1.7 مليون مريض، وضاعفت ساعات التدريب المخصصة لموظفيها، واستثمرت أكثر من 30 مليون ريال في التعليم والمنح، ودعم المرضى، وتعزيز صحة المجتمع. أما على صعيد الحوكمة، فقد واصلت تطبيق أعلى معايير النزاهة، والأمن السيبراني، وحماية البيانات، بما يعكس التزامها بالشفافية وتعزيز ثقة المساهمين والسوق.