حذر بنك إنجلترا من أن التنامي الملحوظ في لجوء المستثمرين وصناديق التحوط إلى الرافعة المالية والاقتراض لتمويل مراكزهم في أسواق الأسهم، قد ضاعف من مخاطر حدوث تصحيح حاد وهبوط مفاجئ في أسعار الأصول.



وفي تقرير الاستقرار المالي الصادر اليوم، أوضحت لجنة السياسة المالية أن هذا الإفراط في الاقتراض التمويلي، المقترن بتركز المكاسب في عدد محدود من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يهدد بإشعال موجة تقلبات حادة قد تؤدي إلى تسييل إجباري للمراكز الاستثمارية.



تهديد مباشر



وأوضح التقرير أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للاستقرار المالي ويزيد من احتمالية انتقال تداعيات هذه الصدمة إلى أسواق حيوية أخرى مثل أسواق الديون السيادية.



ورصد البنك تسارعاً ملحوظاً في لجوء شركات الذكاء الاصطناعي إلى أسواق الدين، بما في ذلك أسواق الائتمان الخاص والتمويل المهيكل، مؤكداً أن هذا الحجم من الاستثمار يعد «غير مسبوق تاريخياً»، وحذر من أن أي إعادة تقييم لتوقعات أرباح هذه الشركات قد تؤدي إلى هبوط حاد في أسعار الأسهم.



واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتراجع أسعار الطاقة وعوائد السندات نسبياً لتخفيف المخاطر قصيرة الأجل، فإن حالة عدم اليقين لا تزال تهيمن على الأسواق، ما يزيد من احتمالات تنامي مخاطر الرافعة المالية في أسواق الأسهم.