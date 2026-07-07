ارتفع مؤشر الراجحي المالية لقطاع الإنشاءات السعودي المعدل موسمياً - بالتعاون مع إس آند بي غلوبال- إلى 56.3 نقطة في شهر يونيو 2026، مقارنةً بـ 51.2 نقطة في شهر مايو الماضي، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر.



ويمثل هذا الإصدار النسخة الرسمية الثانية للمؤشر، وهو استبيان شهري جديد يشمل 200 شركة إنشاءات تم اختيارها لتمثيل الهيكل الفعلي لقطاع الإنشاءات في المملكة العربية السعودية بدقة.



وسجل المؤشر ارتفاعًا حادًا خلال شهر يونيو، فوق مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد للشهر الثاني على التوالي، وتُشير هذه القراءة الأخيرة إلى أسرع معدل نمو في أعمال البناء منذ بدء الاستبيان في شهر يناير الماضي.



زخم كبير



ووفقًا للمؤشر، شهد نمو نشاط قطاع الإنشاءات السعودي زخمًا كبيرًا في شهر يونيو مدعومًا بأداء أقوى في القطاعات الرئيسية الثلاثة التي يرصدها الاستبيان، وأرجعت الشركات المشاركة في الاستبيان على نطاق واسع الانتعاش السريع في النشاط خلال شهر يونيو إلى البدء في مشاريع جديدة وزيادة الاستقرار الإقليمي، وعودة الأنشطة إلى طبيعتها.



وبحسب البيانات ظل نشاط الإنشاءات السكنية هو القطاع الأفضل أداءً في شهر يونيو، حيث تسارع النمو إلى أقوى مستوياته في عام 2026 حتى الآن، حيث بلغ المؤشر 58.4 نقطة، ولاحظت العديد من الشركات المشاركة في الاستبيان انتعاشًا بفضل تحسن ثقة المستثمرين واستمرار دعم القطاع العام للمشاريع السكنية الجديدة.



انتعاش قوي



وأبرزت البيانات انتعاشًا قويًا في العمل على المنشآت غير السكنية، حيث بلغ المؤشر 55.0 نقطة، ووصلت وتيرة التوسع إلى أعلى مستوى لها منذ شهر فبراير، وأشارت شركات الإنشاءات إلى حجم جيد في طلبات ومشاريع تجارية وصناعية قادمة مدعومة بظروف الاقتصاد المحلي القوية.



في الوقت نفسه، عاد نشاط الإنشاءات في قطاع البنية التحتية إلى النمو في شهر يونيو، حيث بلغ المؤشر 53.6 نقطة، وأرجعت الشركات المشاركة زيادة النشاط إلى نمو أعمال مرتبطة بمشاريع المرافق والنقل، إلى جانب الإنفاق الاستثماري المستمر المتعلق برؤية المملكة 2030.