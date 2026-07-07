واصل مالك تيلمان كتابة التاريخ في كأس العالم 2026، بعدما أصبح ثاني لاعب فقط منذ نسخة 1966 ينجح في تسجيل هدفين من ركلتين حرتين مباشرتين خلال نسخة واحدة من المونديال.



وانضم نجم المنتخب الأمريكي إلى الفرنسي برنارد جينغيني، الذي حقق الإنجاز ذاته في كأس العالم 1982، ليكسر تيلمان احتكاراً استمر 44 عاماً، ويعيد هذا الرقم النادر إلى الواجهة.



ورغم خروج الولايات المتحدة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1، فإن تيلمان ترك بصمة فردية مميزة في البطولة، بعدما دوّن اسمه في سجلات كأس العالم بإنجاز لم يحققه سوى لاعبين فقط خلال العقود الستة الماضية.