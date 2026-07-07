أسدل كأس العالم 2026 الستار على المسيرة الدولية لخمسة من أبرز أساطير كرة القدم في العصر الحديث، بعدما ودعت منتخباتهم منافسات البطولة، لتكون نهاية حقبة صنعت الكثير من الإنجازات والذكريات في الملاعب العالمية.



وضمت القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقائد كرواتيا لوكا مودريتش، وأيقونة البرازيل نيمار جونيور، وحارس ألمانيا التاريخي مانويل نوير، إلى جانب أسطورة حراسة المرمى المكسيكية غييرمو أوتشوا.



وشهد مونديال 2026 الظهور الأخير لهذه الأسماء بقميص منتخباتها الوطنية، بعد مسيرات استثنائية امتدت لسنوات طويلة، حققوا خلالها ألقاباً وإنجازات فردية وجماعية، وتركوا بصمة خالدة في تاريخ كأس العالم وكرة القدم الدولية.



ورغم اختلاف نهاياتهم في البطولة، فإن خروج منتخباتهم أعلن نهاية جيل استثنائي ألهم جماهير اللعبة حول العالم، ليفتح الباب أمام حقبة جديدة يقودها نجوم المستقبل في الساحة الدولية.