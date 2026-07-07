دخل شارلز دي كيتيلير تاريخ الكرة البلجيكية من أوسع أبوابه، بعدما أصبح أول لاعب بلجيكي يسجل هدفين ويصنع هدفاً في مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم 2026، وذلك خلال فوز منتخب بلاده الكبير على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1 في دور الـ16.



وقدم دي كيتيلير واحدة من أفضل مبارياته الدولية، إذ قاد منتخب بلاده إلى التأهل للدور ربع النهائي بتسجيله هدفين وصناعته هدفاً آخر، ليؤكد مكانته أحد أبرز نجوم البطولة حتى الآن.



ولم يقتصر تألق دي كيتيلير على هذا الإنجاز التاريخي، بل حصل أيضاً على أعلى تقييم تأثير في المباراة، بعدما سجل 108.32، في انعكاس واضح للدور الحاسم الذي لعبه في قيادة «الشياطين الحمر» إلى مواجهة مرتقبة أمام إسبانيا في الدور ربع النهائي.