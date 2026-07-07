شهدت منافسات كأس العالم 2026 نهاية مبكرة لجميع الدول المستضيفة للبطولة، بعدما ودعت منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا المنافسات من دور الـ16، لتغيب المنتخبات الثلاثة عن الدور ربع النهائي.



وكان المنتخب الكندي أول المغادرين من ثمن النهائي بعد خسارته أمام المغرب، قبل أن يسقط المنتخب المكسيكي أمام إنجلترا في مواجهة مثيرة، ثم اختتم المنتخب الأمريكي سلسلة الإقصاءات بالخسارة الثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة 4-1.



وبذلك، أخفق أصحاب الضيافة في استثمار عاملي الأرض والجمهور لمواصلة المشوار، لتسدل منتخبات الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الستار على مشاركتها عند الدور ذاته، في واحدة من أبرز مفاجآت مونديال 2026.