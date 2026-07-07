توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد الصيني خلال العامين القادمين، ليتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4% في عام 2026، ثم إلى 4.3% في عام 2027، مقارنة بنمو 5% في عام 2025.



ويعود هذا التراجع وفقًا للمؤسسة المانحة الدولية إلى استمرار إعادة هيكلة القطاع العقاري للتكيف مع انخفاض الطلب على الإسكان، إلى جانب استمرار حذر المستهلكين وضعف مستويات الثقة الائتمانية.



مخاطر متوازنة



وأوضح «البنك الدولي» في بيان اليوم، أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية لثاني أكبر اقتصاد في العالم تبدو متوازنة إلى حد كبير، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أي تعمق إضافي في الركود العقاري الحالي قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط الهبوطية المحيطة بإنفاق الأسر، ومعدلات الاستثمار في الإنشاءات والأنشطة المرتبطة بها.