سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 12.99 جنيه للشراء، و13.03 جنيه للبيع.



وفى البنك الأهلي المصري سعر 12.96 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 12.96 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية 12.94 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي 12.98 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي التجاري 12.68 جنيه للشراء، و13.02 جنيه للبيع. وفي بنك البركة 12.95 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس 12.95 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



وفي تعاملات أمس، سجل متوسط سعر الريال السعودي، في البنك المركزي المصري، 13.02 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي البنك الأهلي المصري سعر 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك مصر 12.99 جنيه للشراء و13.05 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية 12.95 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 13.00 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.



وفي مصرف أبو ظبي التجاري 12.70 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع. وفي بنك البركة 12.99 جنيه للشراء، و13.05 جنيه للبيع. وفي بنك قناة السويس 12.98 جنيه للشراء، و13.06 جنيه للبيع.