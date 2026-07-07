نظّم المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، بالتعاون مع شركاء دوليين، فعالية جانبية رسمية ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بعنوان «الاحتفاء بأثر العمل التطوعي: القيادة الشبابية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة من خلال العمل المناخي»، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة والقطاعين الأكاديمي والخاص والمجتمع المدني.



وأكد الأمين العام للمنتدى المهندس فيصل الفضل أن مشاركة المملكة تعكس التزامها بدعم العمل متعدد الأطراف وتمكين الشباب وتعزيز العمل التطوعي بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030، مشيرًا إلى أهمية الشراكات الدولية وقياس أثر المبادرات التطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وناقشت الجلسة الاستثمار في الشباب، وبناء المهارات، وتطوير مؤشرات لقياس أثر العمل التطوعي، كما استعرضت تجارب دولية، من أبرزها تجربة المملكة في إدارة العمل التطوعي خلال موسم الحج.



واختُتمت الفعالية بالتأكيد على مواصلة المنتدى جهوده في تعزيز الشراكات، وتمكين الشباب والمتطوعين، ودعم الحلول العملية التي تسهم في تسريع تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 وتحقيق التنمية المستدامة.