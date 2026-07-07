كرّم أمير المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، بمقر الإمارة اليوم (الثلاثاء)، طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة الفائزين في التصفيات الأولية لجائزة المواطنة المسؤولة في دورتها الخامسة، والبرنامج الوطني لتعزيز المبادرات المجتمعية «صيتاثون» في دورته الثالثة، وهما من مبادرات مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، والمخصصتان لطلبة التعليم العام في مناطق المملكة لعام 2026، وذلك بحضور الأمين العام للمؤسسة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، ومدير عام التعليم بالمنطقة، ناصر العبدالكريم.



ونوّه أمير منطقة المدينة المنورة بالدور الذي تؤديه مؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي في تحفيز المبادرات النوعية، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، مؤكدًا أهمية مواصلة دعم البرامج والمبادرات التي تسهم في تنمية المجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. كما أشاد بما حققه الطلاب والطالبات من تميز، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم العلمية، وأن يكونوا شركاء فاعلين في خدمة وطنهم، والإسهام في مسيرة التنمية والازدهار.