تشهد المدينة المنورة حراكاً اقتصادياً وتجارياً استثنائياً تتناغم فيه حركة الأسواق، مع توافد زوار المسجد النبوي الشريف، الذين يحرصون على اختتام رحلتهم بشراء «هدايا طيبة الطيبة»، وعلى رأسها التمور الفاخرة.



وسجلت سوق التمور المركزية بالمدينة المنورة أرقاماً قياسية، إذ بلغت المبيعات نحو 12 مليون ريال، وذلك بحسب تقرير صادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة.



هذا الانتعاش جاء مدفوعاً بزيادة القوة الشرائية من ضيوف الرحمن والزوار، إلى جانب التنظيم اللوجستي العالي الذي شهدته السوق.



تجربة تسوق



ولاستيعاب هذا التدفق البشري والتجاري الكبير، جرى تنظيم دخول 930 مركبة موردة محملة بأجود المحاصيل خلال الفترة نفسها، عبرت من خلال 20 مساراً مخصصاً للمزادات؛ وهي مسارات مكيفة ومجهزة بالكامل داخل الصالة الرئيسية ومنافذ البيع بالتجزئة لتوفير تجربة تسوق مريحة للزوار والحجاج وسط أجواء الصيف.



ولم تقتصر هذه الحركة على البيع المباشر فحسب، بل امتدت لتشمل أحجام تداول ضخمة؛ إذ بلغ إجمالي كميات التمور المباعة 724.4 ألف كيلوغرام.



ولضمان سلامة هذه الكميات، نفذت الجهات الرقابية 384 جولة تفتيشية صارمة لضمان جودة المنتجات وسلامة عمليات التخزين والتداول، حرصاً على أن يقتني الزائر والحاج أفضل ما تجود به أرض المدينة.



قيمة تنافسية



وأكدت مصادر اقتصادية أن القوة الشرائية المرتفعة من قِبل الحجاج والزوار تركزت بشكل أساسي على الأصناف الإستراتيجية التي تصدرت التصنيفات الرسمية لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة.



وتأتي في مقدمة هذه الأصناف «عجوة المدينة والصفاوي والصقعي»، إذ تخضع هذه الأنواع لرقابة صارمة لضمان مطابقتها لأعلى معايير الجودة والسلامة الغذائية، مما يعزز من قيمتها التنافسية.



وأشار المزارع عادل عبدالحميد العروسي إلى أن منطقة المدينة المنورة تعد الأكثر تنوعاً في إنتاج التمور، فهي غنية من حيث الأصناف وجودتها.



وتعد العجوة والبرني من أشهر منتجاتها، وهي الثالثة من حيث كمية الإنتاج.



وأضاف المزارع سعود السهلي: «زيارات الحجاج والزوار ساعدت في تنشيط حركة المزادات ومنافذ البيع بالتجزئة داخل السوق».



وتعد منطقة المدينة المنورة ثالث أكبر منطقة منتجة للتمور في المملكة، وتسهم بنحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني، إذ يراوح سعر العجوة للكيلو الواحد من 20 ريالاً إلى 45 ريالاً حسب الجودة، والصفاوي يراوح سعر الكيلو الواحد من 8 ريالات إلى 20 ريالاً، وسعر الكيلو الواحد للمجدول يراوح من 15 ريالاً إلى 55 ريالاً.