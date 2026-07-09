كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو تطورات مستقبل النجم المصري محمد صلاح، بعد رحيله عن نادي ليفربول، وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم 2026.

صلاح يدرس العروض

وكتب رومانو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «سيبدأ محمد صلاح الآن في دراسة الخيارات المتاحة وتقييم العروض المقدمة إليه كلاعب حر، وذلك بعد رحيله عن ليفربول وانتهاء مشاركته في كأس العالم».

اهتمام سعودي وأمريكي

وأضاف الصحفي الموثوق: «تشير المعلومات إلى أن أندية من الدوري السعودي للمحترفين، إضافة إلى أندية من الدوري الأمريكي، تواصلت مع صلاح، وهي مستعدة لتقديم راتب ضخم له، على أن يحسم النجم المصري قراره في وقت قريب».

نهاية مسيرة تاريخية مع ليفربول

وكان النجم المصري قد غادر ليفربول بنهاية موسم 2025-2026، بعد مسيرة استمرت 9 أعوام، قاد خلالها الفريق للعودة إلى منصات التتويج، وحقق العديد من الأرقام القياسية.

تألق مونديالي

وقدم صلاح مستويات جيدة مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، إذ سجل هدفاً وصنع هدفين، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم برصيد 3 أهداف.