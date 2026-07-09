دافع رئيس لجنة الحكام بالفيفا بييرلويغي كولينا عن قرارات الحكم الفرنسي فرانسوا، الذي أدار مواجهة مصر والأرجنتين، والتي انتهت بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أتالانتا ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري.



جاء ذلك ردا على اتهامات حسام حسن حيث قال: «النقاش البنّاء حول القرارات جزء لا يتجزأ من كرة القدم، لكن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة لا مكان لها في رياضتنا». وتابع يقول:«لا يمكن لأحد التشكيك في نزاهة حكام مباريات كأس العالم وعندما يحدث ذلك قد يُثير ردود فعل تصل إلى حد تهديدهم وعائلاتهم وهذا أمر غير مقبول»، نافيا أي تأثير على الحكام، وقال:«لا يمكن لأحد أن يدّعي أن تحكيم الفيفا يخضع لتأثير أي جهة ولا حتى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ونحن نعمل باستقلالية تامة ويتخذ حكام المباريات قرارات نزيهة».



وحول هدف الأرجنتين قال:«بعد كل هدف يتحقق نظام حكم الفيديو المساعد VAR من مرحلة الاستحواذ الهجومي وإذا تم رصد مخالفة في مرحلة بناء الهجمة، واعتُبرت مؤثرة على الهدف، يوصي نظام VAR بمراجعة اللقطة على أرض الملعب».