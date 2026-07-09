عين الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، المدافع الدولي السابق رافائيل ماركيز مدربا للمنتخب الأول، وذلك بعد يومين من خروج المكسيك من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2026، التي تستضيفها بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا وتستمر حتى التاسع عشر من يوليو الجاري.



وأوضح الاتحاد، في بيان، أن ماركيز (47 عاما) سيخلف المدرب خافيير أغيري، بعدما شغل منصب مساعده في الجهاز الفني، مشيرا إلى أن تعيينه يهدف إلى ضمان استمرارية المشروع الذي أطلقه أغيري عام 2024، والذي انتهى بخسارة المنتخب أمام إنجلترا بنتيجة 2 - 3 في الدور ثمن النهائي من كأس العالم.



وأضاف البيان أن تعيين ماركيز يهدف أيضا إلى تعزيز مسيرة تطوير المنتخب والاستعداد للاستحقاقات الدولية القادمة، وفي مقدمتها بطولة الكأس الذهبية (كونكاكاف) المقررة في نهاية عام 2026.



وخاض ماركيز 147 مباراة دولية مع منتخب المكسيك، وشارك في خمس نسخ من كأس العالم أعوام 2002 و2006 و2010 و2014 و2018، وحمل شارة القيادة في أربع منها، كما توج مع المنتخب بلقب كأس القارات 1999، وحل وصيفا لبطولة كوبا أمريكا 2001.