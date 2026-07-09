تنفس الفنان اللبناني فضل شاكر طعم الحرية مجدداً، عقب موافقة القضاء اللبناني على إخلاء سبيله وإنهاء فترات طويلة من الغياب خلف القضبان. وفي أول تعليق رسمي له، وصف شاكر خروجه بأنه «سطور جديدة من الحرية»، موجهاً رسالة شكر حارة ومؤثرة لكل من سانده في محنته القاسية.

رسالة مؤثرة

وعبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، عبّر الفنان فضل شاكر عن امتنانه الشديد لجمهوره ومحبيه الذين شكلوا طوق نجاة ودعماً معنوياً له طوال السنوات الماضية، حيث كتب قائلاً: «الحمد لله رب العالمين، اليوم كُتِبت لي سطور جديدة في الحرية، وأنا ممتن لله أولاً ولكل من وقف إلى جانبي وساندني في قضيتي».

كما وجّه الفنان اللبناني رجاءً خاصاً وخجولاً للجمهور ووسائل الإعلام، مطالباً إياهم بمنحه مساحة من الخصوصية للملمة أوراقه: «أتمنى منكم أن تتفهموا وضعي الصحي والعائلي، وأن تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولأطمئن على عائلتي»، واختتم حديثه بوعد قاطع لجمهوره العريض: «وعدٌ مني أن أعود إليكم قريباً، فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتز بها».

كواليس قرار «المحكمة العسكرية»

جاء خروج فضل شاكر إلى النور بعد مسار قضائي معقد، حيث وافقت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان برئاسة العميد وسيم فياض، على طلبات إخلاء سبيله المتزامنة. وتلخصت أبرز ملامح القرار القضائي في الآتي:

تسوية 4 قضايا: شمل قرار القضاء العسكري إخلاء سبيل الفنان في كافة القضايا الأمنية الأربع المقامة ضده.

إغلاق «ملف عبرا»: غادر فضل شاكر السجن بعد حسم أبرز الملفات الأمنية الساخنة والمعقدة المنسوبة إليه، وعلى رأسها «ملف عبرا» الشهير.

كفالة مالية: تم إقرار إطلاق سراحه بموجب كفالة مالية، ليغادر محبسه فور اكتمال الإجراءات الإدارية والقانونية.

وفي أول تفاعل عائلي حصد تفاعلاً هائلاً على الإنترنت، أطل الفنان الشاب محمد فضل شاكر (نجل النجم اللبناني) في مقطع فيديو مؤثر عبر خاصية «القصص» (Stories) على إنستغرام، زافاً الخبر السعيد للجمهور بملامح تختصر سنوات الانتظار.

وقال محمد في رسالته المليئة بالشجن والتفاؤل: «الحمد لله رب العالمين... 13 سنة والظلم ممكن يطول بس ما بيدوم»، وتابع موجهاً رسالة أمل لكل مكروب: «رسالة لكل حدا مظلوم: تفاءل بالخير وإن شاء الله الله بيفرج همك يا رب. مشوار جديد انكتب بإذن رب العالمين... متحمسين للي جاي».