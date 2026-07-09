كشفت بيانات البنك المركزي «ساما»، ارتفاع القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد والشركات بنهاية الربع الأول 2026 بنسبة قدرها 6% لتصل إلى نحو 967.9 مليار ريال، مقارنة بـ909.9 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025.



وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للأفراد والتي تشكل 77% من إجمالي القروض العقارية بنسبة 6% خلال الربع الأول 2026، لتصل إلى نحو 740.5 مليار ريال، وذلك مقارنة بنهاية الفترة ذاتها من العام 2025.



كما بلغت القروض العقارية الممنوحة للشركات نحو 227.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2026م، مرتفعة بنسبة 8% على أساس سنوي.



قروض استهلاكية



ووفقاً للتقرير، شهدت القروض الشخصية الاستهلاكية خلال الفترة ارتفاعاً محدوداً بنسبة 0.3% لتصل إلى 481.1 مليار ريال.



وتضم القروض الاستهلاكية -إضافة إلى قروض ترميم وتحسين العقارات- قروض السيارات ووسائل النقل الشخصية، والقروض الاستهلاكية للتعليم والصحة والسياحة والسفر والأثاث والسلع المعمرة وقروضاً أخرى.



وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الأول 2026 بنسبة 11% لتصل إلى 34.1 مليار ريال، مقارنة بنهاية الربع الأول 2025م.