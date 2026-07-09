ما اقترفته إيران من اعتداءات صريحة وصارخة وغير مبررة على جيرانها من دول الخليج العربي خلال الحرب الأخيرة لم يكن مجرد مواجهة عسكرية عابرة في تاريخ المنطقة، بل تحوّل إلى نقطة فاصلة وحاسمة أعادت تشكيل الوعي السياسي والأمني لدى دول الخليج، فبعد سنوات عديدة وجهود حثيثة من محاولات التهدئة وبناء جسور الثقة بين إيران وجيرانها جاءت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج لتقوّض ما تبقى من هذا الرصيد، وعلى الرغم من أن الكثيرين ينظرون للاتفاق الأمريكي الإيراني باعتباره مدخلاً لمنع تكرار الاعتداءات الإيرانية مجدّداً على دول الخليج في المستقبل، غير أنه يتعيّن على إيران إبداء حسن النوايا والتوقف عن المراوغة السياسية، لأن تاريخها الحافل بالانتهاكات وعدم الوفاء بوعودها يؤثران بالفعل على مصداقيتها، وهو ما سيعمق ويرسّخ من أزمة الثقة بينها وبين جيرانها من دول الخليج العربي.

مما لا شك فيه أن دول الخليج العربي حرصت دوماً على أن تُبقي باب الحوار مع إيران مواربًا ولم تغلقه يوماً بالكامل، إدراكًا منها لأهمية الاستقرار الإقليمي في المنطقة وتجنّباً للانزلاق نحو مواجهات مفتوحة، غير أن ما حدث خلال الحرب الأخيرة كشف عن واقع مغاير وصادم فيما يتعلق بالنوايا والأفعال الإيرانية، ولذلك لم تعد التطمينات السياسية وتصريحات المسؤولين الإيرانيين كافية أو مقنعة لدول الخليج أمام الصواريخ والمسيّرات العدائية التي استهدفت الأمن والاستقرار في تلك الدول بشكل مباشر.

من المؤكد أن الثقة في العلاقات الدولية لا تُبنى بالشعارات، بل تتأسس بالسلوكيات وتتمحور حولها، وعندما يتكرر الفعل العدائي فإن أي خطاب دبلوماسي يفقد قيمته، وقد أدركت دول الخليج بوضوح أن التصريحات ليس لها أي قيمة حقيقية؛ فالقيمة الحقيقية تكمن في السياسات الفعلية على الأرض، ولهذا فإن مرحلة ما بعد الحرب قد لا تكون كما قبلها، لأن الأساس الذي كانت تقوم عليه أي محاولات للتقارب فيما قبل قد تصدّع بشكل عميق، ولهذا تتجه المنطقة نحو إعادة صياغة لأولوياتها الأمنية، فتعزيز القدرات الدفاعية لم يعد خيارًا، بل أضحى ضرورة ملحّة، كما أن التنسيق الإقليمي غالبًا ما سيتخذ أبعادًا أوسع وأكثر صلابة، في ظل قناعة متزايدة بأن الأمن لا يمكن تركه رهينة لحسن النوايا.

من جهة أخرى، فإن إيران تجد نفسها أمام معادلة معقدة؛ فبدلًا من أن تنجح في توسيع نفوذها، قد تؤدي هذه السياسات العدائية إلى مزيد من عزلها إقليميًا، مما سيعمق من إمكانية فقدانها لكافة الفرص التي قد تؤهلها لبناء علاقات مستقرة مع محيطها، فالدول لا تنسى بسهولة من أساء لها بلا مبرر، ومن كان خصمًا لها وبدأ بالعدوان، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأمنها القومي، وكلما طال أمد هذا السلوك ازدادت الفجوة وصعب ترميمها.

إن مرحلة ما بعد الحرب ليست مجرد مرحلة زمنية، بل هي اختبار حقيقي لقدرة دول المنطقة على التعلم من دروسها، فإما أن تُدرك كافة الأطراف أن التصعيد لا يؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، أو تستمر المنطقة في دائرة مفرغة من التوترات، غير أن المؤكد حتى الآن، أن الثقة لن تعود بسهولة، وأن إعادة بنائها -إن حدثت- ستتطلب وقتًا طويلًا، وإجراءات ملموسة، وتغييرًا حقيقيًا في السياسات.

لا شك أن أخطر ما خلّفته هذه الحرب ليس الدمار المادي رغم أهميته القصوى بطبيعة الحال، بل هو فقدان الثقة والشك في قدرة بنائها مستقبلاً، فالدول قد تعيد بناء ما تهدّم من منشآت وبنى تحتية ومرافق، لكنها تجد صعوبة أكبر بكثير في إعادة بناء ما تهدّم من قناعات، وتجد صعوبة أكثر وأكثر في عودة الثقة بينها وبين طرف غدر بها بلا مبرر وهاجمها بلا سبب واعتدى عليها بلا هوادة، وبينما تُطوى صفحة الحرب المباشرة بدرجة أو بأخرى، تُفتح صفحات أخرى أكثر تعقيدًا وتشابكًا، عنوانها الحذر، ومضمونها انتظار ما قد تسفر عنه الأيام القادمة، وما ستعكسه الأفعال وليس الأقوال والتصريحات.