أعلنت وسائل إعلام ألمانية أن برلين تعتزم سحب قواتها من مدينة أربيل في شمال العراق وغلق معسكر ميداني، ‌بعد تحركات أمريكية لسحب قوة حماية في إطار خططها الخاصة لتقليص عدد القوات.



ونقلت مجلة «دير شبيجل» عن إحاطة للجنة الدفاع في البرلمان، أن القوات ستنسحب بحلول نهاية سبتمبر القادم. وأضافت أن نحو 30 جندياً ألمانياً موجودون حالياً في المعسكر الذي يقع على مشارف مطار في أربيل.



وكانت برلين قد بدأت بالفعل تقليص وجودها العسكري في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، على خلفية المخاوف الأمنية الناجمة عن الحرب بين إيران وإسرائيل.



وأوضح متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن ألمانيا تعتزم تقليص عدد الجنود هناك على المدى الطويل، دون أن يقدم أي تفاصيل حول توقيت ‌ذلك أو الأعداد.



وأضاف: «أود التأكيد على أننا نقلص وجودنا فحسب، وسيستمر تقديم خدمات الدعم الحيوية، مثل تلك المقدمة لقوات البشمركة».



ولا يعني انسحاب القوات إنهاءً كاملاً للدور الألماني، حيث سيبقى فريق من المستشارين العسكريين لمواصلة تقديم الدعم لقوات البشمركة الكردية من داخل السفارة الألمانية.



وتتمركز قوات ألمانية في أربيل منذ سنوات ضمن مساهمة من برلين في تحالف دولي ضد تنظيم «داعش»، وتقدم التدريب والمشورة والدعم لقوات البشمركة الكردية.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية إن القرار اتخذ بالتنسيق مع الشركاء.