وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح رسالة لجماهير منتخب بلاده بعد وداع بطولة كأس العالم 2026 من الدور ثمن النهائي على يد حامل اللقب منتخب الأرجنتين، الثلاثاء الماضي.

وكان منتخب مصر قاب قوسين أو أدنى من العبور إلى ربع النهائي، لكنه فرط في تقدمه 2-0، لينتهي اللقاء بفوز قاتل لمنتخب التانغو بنتيجة 3-2.



رسالة صلاح للجماهير المصرية

وكتب صلاح عبر حسابه على منصة «إكس»: «أنا عارف إنكم لسه زعلانين، بس وعد مني إني هعمل كل اللي في قدرتي عشان أضمن إن دي تكون بداية جديدة للكورة المصرية على الساحة الدولية، التأهل لكأس العالم مش هيكون كفاية، والمشاركة كمان مش كفاية، والفريق ده يستاهل ثقتكم».



بعثة منتخب مصر تصل العلمين

ووصلت الطائرة الخاصة التي تقل بعثة المنتخب المصري إلى مطار العلمين الدولي في تمام الساعة الحادية عشرة و35 دقيقة صباح اليوم (الجمعة)، قادمة من مدينة أتلانتا الأمريكية، بعد المشاركة في نهائيات النسخة رقم 23 لكأس العالم.



إنجاز تاريخي

وحقق منتخب مصر إنجازاً غير مسبوق في مشاركته الرابعة في البطولة، إذ سجل أول فوز في تاريخه على نيوزيلندا 3-1، وتأهل إلى دور الـ32، ثم تخطى منتخب أستراليا وصعد إلى ثمن النهائي، قبل أن يودع المنافسات بعد أن قدم ملحمة كروية، وتقدم بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 79، قبل خسارته بنتيجة 3-2.