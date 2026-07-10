تكريم رئاسي لـ«الفراعنة».. السيسي يستقبل المنتخب بعد إنجاز المونديال

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، غداً السبت، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهازين الفني والإداري، تكريماً للإنجاز التاريخي الذي حققه «الفراعنة» في بطولة كأس العالم 2026، بعد بلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الكرة المصرية.

وأعلن السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي سيستقبل بعثة المنتخب تقديراً لما قدمه اللاعبون والجهاز الفني من أداء متميز خلال البطولة، والذي أسهم في رسم صورة مشرفة للرياضة المصرية على الساحة العالمية.

ويأتي الاستقبال الرئاسي عقب ساعات من وصول بعثة المنتخب إلى أرض الوطن، حيث ينتظر أن تحظى باستقبال جماهيري واسع في مطار العلمين الدولي شمال البلاد، وسط استعدادات لمشاركة أعداد كبيرة من الجماهير في الاحتفاء باللاعبين والجهاز الفني، تعبيراً عن الفخر بما حققوه في المونديال.



ويعكس الاستقبالان، الشعبي والرسمي، حالة الالتفاف الوطني حول المنتخب، بعدما نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية، وقدم مستويات لافتة أمام نخبة منتخبات العالم، ليحظى بإشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

ومن المنتظر أن يشهد لقاء الرئيس السيسي مع بعثة المنتخب الإشادة بالأداء القتالي والانضباط الذي أظهره اللاعبون طوال مشوار البطولة، والتأكيد على استمرار دعم الدولة للرياضة المصرية، باعتبارها إحدى أدوات تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

ودخل منتخب مصر بطولة كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة، ونجح في تحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ دور الـ16 لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالمونديال، بعدما قدم عروضاً قوية أمام منافسين من الصف الأول عالمياً، وحصد نتائج لاقت إشادة واسعة من الجماهير ووسائل الإعلام.

ويمثل هذا الإنجاز نقلة تاريخية للكرة المصرية، إذ تجاوز أفضل النتائج السابقة للمنتخب في نهائيات كأس العالم، بعدما ارتبطت مشاركاته الماضية بالخروج من الدور الأول، رغم حضوره في نسخ 1934 و1990 و2018، قبل أن يحقق في نسخة 2026 أفضل إنجاز له على الإطلاق.

وأعاد الأداء المميز لـ«الفراعنة» في البطولة العالمية الأمل في قدرة الكرة المصرية على المنافسة في المحافل الكبرى، كما عزز الثقة في المشروع الرياضي الهادف إلى تطوير المنتخبات الوطنية واكتشاف المواهب، بما يواكب الطفرة التي تشهدها البنية التحتية الرياضية في مصر خلال السنوات الأخيرة.

ويأتي الاستقبال الشعبي في مطار العلمين الدولي، يليه التكريم الرئاسي، تتويجاً لحالة الفخر الوطني التي صاحبت مشوار المنتخب في كأس العالم، وتقديراً للإنجاز الذي اعتبره كثيرون محطة فارقة في تاريخ الرياضة المصرية، ورسالة بأن الدعم الجماهيري والرسمي سيظل حاضراً لمواصلة البناء على هذا النجاح في الاستحقاقات القادمة.