واصل المدير الفني للمنتخب الفرنسي، ديدييه ديشامب، كتابة التاريخ في بطولات كأس العالم، بعدما أصبح أكثر مدرب تحقيقاً للانتصارات في تاريخ المونديال، بوصوله إلى 19 فوزاً خلال 24 مباراة قاد فيها منتخب «الديوك».



وجاء الرقم التاريخي بعد قيادة فرنسا إلى الفوز على المغرب في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، ليواصل ديشامب تعزيز سجله الاستثنائي في البطولة، ويؤكد مكانته بين أعظم المدربين في تاريخ اللعبة.



ومنذ توليه قيادة المنتخب الفرنسي، نجح ديشامب في بناء فريق ينافس باستمرار على الألقاب، إذ قاد فرنسا للتتويج بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي نسخة 2022، قبل أن يواصل نتائجه المميزة في مونديال 2026، معتمداً على مزيج من الخبرة والنجوم الشباب.



وبات المدرب الفرنسي على بعد خطوات قليلة من إضافة إنجاز جديد إلى مسيرته، في وقت يواصل فيه ترسيخ اسمه كأحد أبرز المدربين الذين مروا على بطولة كأس العالم، بعدما انفرد بصدارة قائمة الأكثر انتصارًا في تاريخ المسابقة.