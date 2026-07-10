في واقعة طريفة وغير مألوفة خطفت أنظار مئات الآلاف على منصات التواصل الاجتماعي، شهد «مول تجاري» شهير في ولاية ألاسكا الأمريكية حادثة غريبة، بعدما قرر دب أسود ضخم القيام بجولة تسوق صباحية بمفرده، وسط ذهول وصرخات المتواجدين في المكان.

الحكاية التي وثقتها كاميرات المراقبة بدأت عندما أظهر الدب ذكاءً خارقاً، حيث وقف أمام مدخل «المول» وتمكن بذكاء من تفعيل الأبواب الإلكترونية الأوتوماتيكية لتفتح له على مصراعيها، ليدخل بكل ثقة ويبدأ التجول بين الممرات وكأنه أحد الزبائن!

لم تكن الجولة عادية، إذ تسبب الزائر الفروي في حالة من الفزع المؤقت. ويروي أحد العاملين في صالون حلاقة داخل المول تفاصيل اللحظات المرتعبة قائلاً: «كنت أستعد لبدء العمل وفوجئت بالدب يسير نحونا، ركضنا أنا وزملائي واحتمينا داخل غرفة داخلية وأغلقنا الباب بإحكام خوفاً من هجومه».

ولكن يبدو أن الدب لم يكن مهتماً بقصات الشعر، بل كانت لديه مهمة محددة، حيث توجه مباشرة إلى منطقة المطاعم، ودخل إلى أحد المتاجر وسرق «قطعة خوخ» طازجة وتناولها بتلذذ شديد، قبل أن يتابع جولته الاستكشافية نحو الخارج.

وأمام هذا الموقف، تحلى بعض المتواجدين بالشجاعة وحاولوا التجمهر وإصدار أصوات لدفعه نحو المخرج، وبالفعل استجاب الدب وعاد ليمر سريعاً أمام صالون الحلاقة مجدداً قبل أن يغادر المبنى تماماً.

وفور إبلاغ السلطات، هرعت فرق حماية الحياة البرية إلى الموقع، وتمكنت باحترافية من محاصرة الدب وتوجيهه بعيداً عن المناطق السكنية المأهولة، ليعود بسلام إلى موطنه الطبيعي في الغابات، تاركاً خلفه لقطات أشعلت السوشيال ميديا بالتعليقات الساخرة حول «الدب النباتي» الذي اقتحم «المول» من أجل ثمرة خوخ!