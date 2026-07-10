عاشت المغربية ريما إدبوش زوجة نجم المنتخب الفرنسي عثمان ديمبلي، واحدة من أصعب الليالي الكروية وأكثرها تعقيداً على الصعيد العاطفي، وذلك خلال الموقعة النارية التي جمعت منتخبي فرنسا والمغرب في ربع نهائي كأس العالم 2026.

المباراة التي حبست أنفاس الملايين، انتهت بوداع حزين لـ«أسود الأطلس» من دور الثمانية بعد الخسارة أمام الديوك الفرنسية بنتيجة (2-0)، ليفشل المغرب في تكرار إنجازه التاريخي بالنسخة الماضية عندما حصد المركز الرابع عالمياً.

وشهدت المباراة إثارة بالغة، حيث نجح الحارس المغربي ياسين بونو في التصدي لركلة جزاء نفذها كيليان مبابي في الدقيقة 28. لكن الصمود المغربي انكسر بعد ساعة من اللعب عندما أحرز مبابي الهدف الأول.

وبعد الهدف بست دقائق فقط، مرر مبابي كرة حاسمة إلى عثمان ديمبلي، الذي لم يتردد في إطلاق تسديدة أرضية زاحفة سكنت شباك بونو، مطلقاً رصاصة الرحمة على أحلام وطن زوجته، ومؤكداً تأهل فرنسا إلى المربع الذهبي لمواجهة الفائز من لقاء إسبانيا وبلجيكا في دالاس.

ورغم حرصها الدائم على الابتعاد عن الأضواء منذ زواجهما في مدينة طنجة نهاية عام 2021، تواجدت ريما في المدرجات لدعم زوجها، لتعيش مشاعر ممزقة ومتضاربة بين حزنها على إقصاء بلدها المغرب، وفرحتها بإنجاز زوجها وهدفه المونديالي.

وفور انتهاء المباراة، شاركت ريما أول رد فعل لها عبر حسابها الرسمي على «إنستغرام»، حيث نشرت:

صوراً لها من داخل المدرجات توثق الأجواء المشحونة.

صورة خاصة لقميص منتخب المغرب الذي حصلت عليه كهدية مواساة خاصة من زوجها عثمان ديمبلي عقب نهاية اللقاء مباشرة في الممر المؤدي لغرف الملابس.

هذا الظهور النادر للشابة المغربية، التي رزقت بطفل من النجم الفرنسي عام 2022، أثار موجة عارمة من التعليقات عبر السوشيال ميديا، حيث تعاطف الجمهور مع موقفها الصعب وهي تشاهد زوجها يطيح بمنتخب بلادها في أكبر محفل كروي بالعالم.