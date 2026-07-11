بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، سبل تعزيز التعاون بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتناول ولي العهد، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الأمريكي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن أبرز القضايا الراهنة، وفي مقدمتها المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الجانبان أهمية الحفاظ على أمن الملاحة والممرات البحرية، ودعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.