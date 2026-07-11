نظّم فرع مركز وقاء في منطقة نجران فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الأمراض وسبل الوقاية منها، والتعريف بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والبيطرية التي تسهم في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتضمنت الفعالية تقديم رسائل توعوية وإرشادية للزوار تناولت أبرز الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق انتقالها، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية بما يسهم في الحد من انتشارها وتعزيز الصحة العامة. وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء في منطقة نجران المهندس أحمد بن علي آل زريع أن هذه الفعالية تأتي امتداداً لجهود المركز في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة، الذي يؤكد الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيراً إلى أن التوعية تعد من أهم الوسائل الوقائية للحد من مخاطر الأمراض المشتركة وحماية المجتمع. ويؤكد مركز وقاء حرصه على تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر المعرفة وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، بما يحقق مستهدفات الوقاية ويحافظ على الصحة العامة وجودة الحياة.