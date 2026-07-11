نظّم فرع مركز وقاء في منطقة نجران فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الوعي المجتمعي بهذه الأمراض وسبل الوقاية منها، والتعريف بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والبيطرية التي تسهم في الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والبيئة. وتضمنت الفعالية تقديم رسائل توعوية وإرشادية للزوار تناولت أبرز الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وطرق انتقالها، وأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية بما يسهم في الحد من انتشارها وتعزيز الصحة العامة. وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء في منطقة نجران المهندس أحمد بن علي آل زريع أن هذه الفعالية تأتي امتداداً لجهود المركز في رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع وتعزيز مفهوم الصحة الواحدة، الذي يؤكد الترابط بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة، مشيراً إلى أن التوعية تعد من أهم الوسائل الوقائية للحد من مخاطر الأمراض المشتركة وحماية المجتمع. ويؤكد مركز وقاء حرصه على تنفيذ البرامج والفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر المعرفة وتعزيز السلوكيات الصحية السليمة، بما يحقق مستهدفات الوقاية ويحافظ على الصحة العامة وجودة الحياة.
«وقاء نجران» ينظم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان
The branch of the Waqaa Center in Najran organized an awareness event on the occasion of World Zoonoses Day, as part of its ongoing efforts to enhance community awareness of these diseases and ways to prevent them. The event aimed to introduce the importance of following health and veterinary guidelines that contribute to maintaining the health of humans, animals, and the environment. The event included the presentation of awareness and guidance messages to visitors, addressing the most prominent zoonotic diseases and their modes of transmission, as well as the importance of adhering to preventive measures to help reduce their spread and promote public health. The Director General of the Waqaa Center branch in Najran, Engineer Ahmed bin Ali Al Zari, explained that this event is an extension of the center's efforts to raise awareness among community members and promote the concept of One Health, which emphasizes the interconnectedness of human, animal, and environmental health. He pointed out that awareness is one of the most important preventive measures to mitigate the risks of zoonotic diseases and protect the community. The Waqaa Center emphasizes its commitment to implementing awareness programs and events that contribute to spreading knowledge and promoting healthy behaviors, achieving preventive goals, and maintaining public health and quality of life.