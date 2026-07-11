أعلن نادي ضمك الرياضي بمحافظة خميس مشيط اعتماد مجلس إدارته الجديد برئاسة شاكر سعيد عوير، الذي يستمر لـ4 سنوات قادمة بعد انتخابات الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الجديد. وتضمنت قائمة أعضاء مجلس الإدارة: شاكر سعيد سعد عوير «رئيساً للمجلس»، وعبدالرحمن محمد عبدالله الحزوبر «نائباً للرئيس»، وتركي سعيد عبدالله الشهراني «عضواً»، وخالد محمد سفر الشهراني «عضواً»، وخليل سعيد محمد آل سعيد «عضواً»، ومشاري حيدر أبو ملحة «عضواً»، وماجد سعد سعيد آل سحيم «عضواً»، وعبدالله أحمد محمد مجرشي «عضواً»، وعبدالعزيز سعد سعيد آل شيبان «عضواً». وكان الفريق الأول لكرة القدم في النادي قد هبط لدوري أندية يلو في نهاية الموسم الرياضي الماضي، وطالب العديد من محبيه وعشاقه وجماهيره الإدارة الجديدة بالعمل المهني الجاد وتصحيح جذري للأخطاء السابقة لأجل عودة الفريق الأول لكرة القدم إلى مصاف أندية روشن بدءاً من الموسم الرياضي بعد القادم.