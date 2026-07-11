أعلن نادي الشباب السعودي تعاقده مع المدرب الألماني توماس ليتش لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة بقوة في الموسم الجديد، مستفيدًا من الخبرة الكبيرة التي يمتلكها المدرب في الملاعب الألمانية والنمساوية والهولندية.



ويُعد ليتش، البالغ من العمر 56 عامًا، من المدربين المعروفين بأسلوبهم المنظم والانضباط التكتيكي، حيث يعتمد على الضغط الجماعي، والتحولات السريعة، ومنح اللاعبين الشباب فرصًا حقيقية لإثبات قدراتهم، وهي فلسفة جعلته يحظى بتقدير كبير خلال محطاته التدريبية المختلفة.



بدأ المدرب الألماني مسيرته التدريبية في بلاده قبل أن يخوض تجارب مميزة مع عدة أندية، أبرزها نادي إرتسغيبرغه آوه، ثم انتقل إلى أوستريا فيينا النمساوي، حيث نجح في تقديم كرة قدم هجومية قادت الفريق للمنافسة على المراكز المتقدمة. وتولى بعدها تدريب فيتيسه آرنهيم الهولندي، قبل أن يخوض تجربة في الدوري الألماني مع بوخوم، إذ نجح في قيادة الفريق للبقاء ضمن أندية الدوري الألماني رغم الظروف الصعبة.



وفي عام 2025 تولى قيادة ريد بول سالزبورغ النمساوي، حيث واصل تطبيق فلسفته القائمة على تطوير المواهب الشابة واللعب الهجومي المنظم، كما قاد الفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا قدرته على المنافسة أمام فرق كبرى على الساحة العالمية.



ورغم أن سجل ليتش لا يتضمن بطولات كبرى، إلا أنه اكتسب سمعة مميزة بفضل نجاحه في تطوير الفرق، وإنقاذها في المواقف الصعبة، وبناء منظومة جماعية قوية داخل الملعب، إضافة إلى قدرته على رفع مستوى اللاعبين الشباب وإخراج أفضل ما لديهم.



وتأمل جماهير الشباب أن ينجح المدرب الألماني في إعادة الفريق إلى منصات المنافسة، مستفيدًا من خبرته الأوروبية الطويلة، وأن يقود «الليوث» لتقديم موسم يليق بتاريخ النادي وطموحات أنصاره، في ظل الدعم الإداري والفني الذي يحظى به الفريق استعدادًا للاستحقاقات الموسم القادم.