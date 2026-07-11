«عكاظ» (بغداد)

توفيت الإذاعية العراقية هدى رمضان، (الجمعة)، عن عمر ناهز 80 عاماً، بعد معاناة مع المرض، تاركة وراءها إرثاً ذهبياً في تاريخ إذاعة بغداد، التي شكّلت الوجدان الثقافي العراقي. ونعى اتحاد الإذاعيين والتلفزيونيين العراقيين الفقيدة، مستذكراً مسيرتها التي بدأت في أواخر الستينات، حيث تميّزت بلغة عربية سليمة وثقافة أدبية ناضجة، ما جعلها من أبرز الأسماء الإذاعية، إذ اشتهرت بأداء صوتي مميز وإلقاء آسر، فوصلت بسرعة إلى مصاف المذيعين المحترفين منذ تعيينها عام 1967. صقلت هدى رمضان موهبتها في معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني على يد أساتذة مثل أسعد عبد الرازق وبدري حسون فريد، وبدأت رحلتها البرامجية ببرنامج "ما يطلبه المستمعون"، ثم البرنامج الأدبي الموسيقي "أقبل الليل"، الذي جمع بين الشعر والرسائل الإنسانية. امتدت شهرة هدى رمضان خارج الأستوديو عبر برنامجها المباشر "مرحباً بغداد"، الذي عزز التواصل الحي مع المستمعين داخل العراق وخارجه، ما جعلها رمزاً إعلامياً تفاعلياً تجاوز التقديم العادي ليصبح جزءاً من الذاكرة الجماعية وتاريخ الإعلام المعاصر.