نجحت الصين في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، بعد تمكنها من التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل «لونغ مارش-10 بي» بواسطة شبكة مثبتة على منصة بحرية.

وأفادت وكالة الفضاء الصينية «شينخوا» بأن صاروخًا من طراز «لونغ مارش-10 بي» انطلق من موقع الإطلاق في جزيرة هاينان الكبيرة الواقعة جنوب البلاد، قبل أن يضع قمرًا اصطناعيًا في المدار، موضحة أنه جرى بعد ذلك استعادة القسم الأول من الصاروخ، أي الجزء السفلي الذي يوفر قوة الدفع الأولية اللازمة لرفعه عن الأرض، «على منصة بحرية باستخدام نظام التقاط بالشبكة».

وأضافت أن هذه المهمة تمثل أول عملية استعادة ناجحة ومُتحكَّم فيها للمرحلة الأولى من صاروخ إطلاق في الصين، فضلًا عن كونها أول عملية استعادة في العالم تتم في عرض البحر باستخدام شبكة، مشيرةً إلى أن هذا يمثل نجاحًا كبيرًا في تقنيات الصواريخ الصينية القابلة لإعادة الاستخدام.

ويعد هذا الاختبار أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في الصين، ويمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات إعادة استخدام الصواريخ وتقليل تكاليف عمليات الإطلاق الفضائي.