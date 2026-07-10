فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم (الجمعة)، عقوبات على 8 أفراد و6 كيانات قالت إنها تشكل جزءاً من شبكة مالية مرتبطة بالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي، والحرس الثوري، بالتزامن مع إصدار ترخيص عام يسمح بإنهاء التعاملات القائمة مع إحدى الشركات المدرجة.



وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) إضافة رجل أعمال إيراني، وشركة «سمارت جلوبال ليمتد» التي يسيطر عليها، إلى قائمة الرعايا المحددين والأشخاص المحظورين، إلى جانب 3 شركات صرافة إيرانية ومديريها وشركتين في هونغ كونغ والإمارات.



وأصدر «OFAC» الترخيص العام الخاص بإيران Y، الذي يسمح بإجراء المعاملات اللازمة لإنهاء التعاملات القائمة مع شركة «سمارت جلوبال ليمتد».



ولا يمثل الترخيص إعفاءً عاماً من العقوبات المفروضة على إيران أو تراجعاً عن إدراج الشركة، بل يوفر فترة قانونية محدودة لترتيب الخروج من المعاملات القائمة معها، وفق الشروط والقيود التي حددها المكتب.



من جهة أخرى، اندلع حريق في مجمع «أوكسين بالايش» الصناعي بمحافظة لرستان غربي إيران، الجمعة، حسبما نقلت وكالة مهر للأنباء عن مسؤول محلي.



وقال المسؤول إن فرق الإطفاء والطوارئ تعمل على احتواء الحريق الذي اندلع في المنشأة الواقعة بقضاء بولدختر. وأضاف أنه لم تُسجل أي وفيات أو إصابات حتى الآن، فيما لا تزال السلطات تحقق في أسباب اندلاع الحريق.