أكّد سلمان المالك لـ«عكاظ» أنه لا يمانع خوض انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم القادمة في حال وجود رغبة حقيقية في ترشحه. وقال المالك ردًا على استفسار «عكاظ» حول إمكانية دخوله السباق الانتخابي القادم: «الرغبة موجودة في حال طُلب مني ذلك».



ويأتي موقف المالك مع ترقب الوسط الرياضي فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الفترة القادمة، وسط تداول عدد من الأسماء المرشحة لخوض المنافسة على رئاسة الاتحاد.



وكشف المالك أن تجربته السابقة في انتخابات رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم ما زالت حاضرة في حساباته، مشيرًا إلى أنه تكبّد خلال حملته الانتخابية السابقة مصروفات تجاوزت 9 ملايين ريال، الأمر الذي يجعله أكثر حذرًا في دراسة أي خطوة مستقبلية تتعلق بالترشح.



ويملك المالك تجربة سابقة في انتخابات الاتحاد السعودي لكرة القدم، إذ خاض سباق الرئاسة أمام عادل عزت قبل أن تنتهي الانتخابات بفوز الأخير، كما سبق للمالك رئاسة نادي النصر بالتكليف عام 2018 خلفاً للأمير فيصل بن تركي إلى جانب عضويته الذهبية في نادي النصر وكذلك نادي الحزم الذي تولى رئاسته أكثر من مرة، إلى جانب حضوره في عدد من الملفات الرياضية والإدارية.



ولم يكشف المالك عن أي خطوات عملية تتعلق بالترشح، مكتفيًا بالتأكيد على أن رغبته تبقى مرتبطة بوجود طلب ودعم حقيقي لخوض التجربة الانتخابية.