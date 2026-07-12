أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» استمرار نمو قطاع الامتياز التجاري في المملكة، إذ بلغ إجمالي عدد العلامات التجارية العاملة بنظام الامتياز التجاري «الفرانشايز» في السوق السعودية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2026 نحو 1.514 علامة تجارية، تشكل العلامات التجارية المحلية منها 744 علامة بنسبة تُقدر بنحو 49.1% من إجمالي العلامات العاملة في السوق.



زيادة ملحوظة



وأوضحت الهيئة أن هذا النمو يعكس التطور الذي شهده القطاع منذ تأسيس مركز الامتياز التجاري التابع لمنشآت في عام 2020، إذ كان إجمالي عدد العلامات التجارية العاملة في المملكة آنذاك نحو 692 علامة تجارية، منها 93 علامة تجارية محلية تمثل نحو 13% من إجمالي العلامات، بما يعكس الزيادة الملحوظة في عدد العلامات الوطنية خلال السنوات الماضية.



دعم وتحول



وأشارت «منشآت» إلى أن مركز الامتياز التجاري أسهم بشكل مباشر في دعم وتحول 214 علامة تجارية محلية إلى نظام الامتياز التجاري، بما يمثل أكثر من 28% من إجمالي العلامات التجارية المحلية العاملة في السوق، إضافة إلى التحقق من جاهزية 2.636 علامة تجارية لمنح الامتياز التجاري، في إطار جهوده الرامية إلى رفع جاهزية العلامات الوطنية وتعزيز فرص توسعها.



وبينت الهيئة أن سوق الامتياز التجاري في المملكة تشهد تنوعاً في القطاعات المانحة، تشمل أبرزها الأغذية والمشروبات، والتجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، والخدمات، والترفيه، بما يعكس اتساع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رواد الأعمال والمستثمرين.