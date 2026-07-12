كشف تقرير حكومي في اليابان أن أكثر من 70٪ من منشآت الإقامة في البلاد تعاني نقصاً في العمالة في ظل ازدهار قطاع السياحة الذي يعد محركاً أساسياً للاقتصاد. ويؤكد ذلك الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات في قطاع الأتمتة وتقديم مزايا أفضل لجذب العمال.



حلقة مفرغة



وأشارت الورقة البيضاء السنوية بشأن السياحة، التي نقلتها صحيفة «جابان توداي»، إلى احتمال تعرض القطاع لـ«حلقة مفرغة»، حيث تؤدي زيادة أعباء العمل إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم.



وأجرت الحكومة مسحاً خلال الفترة بين ديسمبر ويناير الماضيين، شمل 522 مرفقاً للإقامة، ذكرت 72.2٪ منها أنها تعاني «نقصاً في العمالة»، وأوضحت أن التعامل مع الضغط المتزايد على الموظفين الحاليين خلال المواسم السياحية المزدحمة يشكل تحدياً كبيراً.