أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالات هاتفية بكل من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ووزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد البوسعيدي، ووزير خارجية مملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.

وجرى خلال الاتصالات استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة، ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها.

كما تم تبادل وجهات النظر حيال عددٍ من الموضوعات وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.