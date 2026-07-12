حقق المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز دولية في أولمبياد الفيزياء الدولي (IPhO 2026)، الذي أُقيم في مدينة بوكارامانغا بجمهورية كولومبيا خلال الفترة من 4 إلى 12 يوليو 2026م، بمشاركة 381 طالباً وطالبة يمثلون 87 دولة.

وحصل الطالب محمد عبدالرحمن العرفج من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية على ميدالية فضية، فيما حقق كل من محمد محمود الرمل من الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، ورضا سالم الخميس من الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، وحسين حبيب الصالح من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، 3 ميداليات برونزية، فيما حصل الطالب ناصر هشام الشائع من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على شهادة تقدير.

وجاء هذا الإنجاز بعد رحلة تدريبية متقدمة خاضها الطلبة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية، بدأت بالمشاركة في أولمبياد العلوم والرياضيات الوطني «نسمو»، مروراً بسلسلة من الملتقيات والبرامج التدريبية المتخصصة، وصولاً إلى مرحلة التدريب المكثف، بإشراف نخبة من الخبراء المحليين والدوليين.

وأوضحت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، أن رصيد المملكة في أولمبياد الفيزياء الدولي ارتفع، نتيجة هذه المشاركة، إلى 8 ميداليات فضية، و26 ميدالية برونزية، و23 شهادة تقدير، في إنجاز يُضاف إلى سلسلة النجاحات التي تسجلها المملكة في المحافل العلمية العالمية.

ويعكس هذا الإنجاز تميز الطلبة السعوديين وقدرتهم على المنافسة في واحدة من أعرق المسابقات العلمية الدولية، ويجسد أثر الشراكة الإستراتيجية مع وزارة التعليم في بناء منظومة وطنية لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم وتمكينهم، وإعدادهم للمنافسة عالمياً في مجالات العلوم والابتكار.

ويُعد أولمبياد الفيزياء الدولي (IPhO) أحد أعرق المسابقات العلمية العالمية لطلبة المرحلة الثانوية في مجال الفيزياء، إذ يجمع بين اختبارات نظرية وعملية تقيس الفهم العميق للمفاهيم الفيزيائية، والقدرة على التحليل والتجريب، ويتيح للطلبة فرصة التنافس العلمي، وتبادل الخبرات مع نخبة المواهب الشابة من مختلف دول العالم.