أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأحد) عزمه إجراء تعديل حكومي واسع يشمل تغيير رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو، في إطار إستراتيجية سياسية جديدة لإعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية وتعزيز إدارة الملفات الداخلية.



وفي بيان على حسابه بمنصة «إكس» قال زيلينسكي: «ناقشت تفاصيل التغييرات المرتقبة مع رئيسة الوزراء يوليا سفيريدينكو»، موضحاً أن تنفيذ الإستراتيجية الجديدة يتطلب تجديد مجلس الوزراء.



وأشار إلى أنه عرض على سفيريدينكو تولي مجال جديد ومهم في العلاقات مع شريك رئيسي، دون الكشف عن طبيعة المهمة أو تحديد الشريك المعني، معرباً عن تطلعه إلى إقرار التغييرات الحكومية بالتعاون مع أعضاء البرلمان.



وأكّد أن التغييرات ستشمل أيضاً عدداً من رؤساء الأجهزة الأمنية.



وأضاف زيلينسكي أن كل ملف رئيسي في السياسة الخارجية الأوكرانية سيُسند إلى شخص محدد يتمتع بخبرة كبيرة، يتولى مسؤولية تحقيق نتائج ملموسة ضمن الأولويات الإستراتيجية للبلاد، معرباً عن توقعه أن يوافق البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب «خادم الشعب» الحاكم، على التعيينات الجديدة خلال الأسابيع القادمة.



وحدد الرئيس الأوكراني التعاون الدفاعي مع الولايات المتحدة وأوروبا، والاندماج في الاتحاد الأوروبي، والعلاقات مع بولندا والمجر ضمن أبرز أولويات السياسة الخارجية في المرحلة القادمة، مبيناً أن المسؤولين الجدد سيركزون كذلك على تعزيز علاقات أوكرانيا مع الصين ودول الشرق الأوسط، إلى جانب تكثيف التواصل مع المنظمات الدولية الرئيسية.



وعلى الصعيد الداخلي، دعا زيلينسكي إلى تعزيز الإدارة في مناطق الجبهة والمناطق الحدودية التي تتعرض يومياً لهجمات روسية، وزيادة إمدادات الأسلحة والطائرات المسيّرة للجيش، وتسريع الاستعدادات لفصل الشتاء.



من جانبها، نقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» عن أشخاص مطلعين على خطط زيلينسكي أن الرئيس التنفيذي لشركة «نافتوجاز»، أكبر شركة حكومية للنفط والغاز في أوكرانيا، سيرغي كوريتسكي يعد من أبرز المرشحين لخلافة سفيريدينكو، كما نشر زيلينسكي صورة تجمعه بكوريتسكي، وقال إنه ضمن الحفاظ على المصالح الوطنية لأوكرانيا خلال إدارته قطاعاً بالغ التعقيد.



وأضاف: «ناقشنا الخطوات التي تحتاج إليها بلادنا لتعزيز صمود أوكرانيا وتحقيق النتائج المتوقعة في إطار الإستراتيجية السياسية المحدّثة للدولة».



وتشمل قائمة المرشحين الآخرين لرئاسة الوزراء كلاً من رئيس الوزراء السابق وزير الطاقة الحالي دينيس شميهال، ووزير الدفاع ميخايلو فيدوروف، وفقاً لأشخاص مطلعين على المشاورات التي يجريها الرئيس الأوكراني.



وذكر شخصان مطلعان للصحيفة البريطانية أنه يرجح تعيين سفيريدينكو سفيرة لأوكرانيا لدى الولايات المتحدة، بعدما أقامت علاقات وثيقة مع مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال إشرافها على اتفاق المعادن بين البلدين.



وعقب اجتماعها مع زيلينسكي قالت سفيريدينكو: «ما أزال مستعدة لخدمة الدولة الأوكرانية وتنفيذ كل مهمة تهدف إلى تعزيز مكانة أوكرانيا والدفاع عن مصالحنا الوطنية وتقريب تحقيق سلام عادل».



ومن المتوقع أن تغادر السفيرة الأوكرانية الحالية لدى واشنطن أولها ستيفانيشينا منصبها، في وقت تخضع فيه لتحقيق مستمر بشأن شراء عائلتها شقة في كييف بسعر يقول المحققون إنه يقل كثيراً عن قيمتها السوقية، فيما تنفي ستيفانيشينا هذه المزاعم.



وبحسب صحيفة «فاينانشيال تايمز» فإن هذا التعديل الحكومي المرتقب سيكون الثالث منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا في فبراير 2022، ويأتي بعد أقل من عام على آخر تعديل أجراه زيلينسكي، في وقت تكثف فيه كييف ضرباتها الجوية داخل روسيا.