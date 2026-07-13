يواصل نادي أرسنال الإنجليزي تحركاته المكثفة للتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم أتلتيكو مدريد، في إطار سعيه لتدعيم خطه الهجومي قبل انطلاق الموسم الجديد.



ووفقاً لتقارير صحفية، كثف «الغانرز» مفاوضاته خلال الأيام الأخيرة، مستفيداً من تراجع اهتمام ريال مدريد وبرشلونة بإتمام الصفقة، وهو ما منح النادي اللندني أفضلية في سباق التعاقد مع اللاعب.



وأشارت التقارير إلى أن ألفاريز لا يمانع الانتقال إلى أرسنال، رغم أن أولويته كانت الاستمرار في الدوري الإسباني عبر الانضمام إلى أحد العملاقين ريال مدريد أو برشلونة.



في المقابل، يتمسك أتلتيكو مدريد بموقفه الرافض لبيع مهاجمه لأي من منافسيه المحليين، وهو ما أكده النادي في أكثر من مناسبة، مع إظهار استيائه من طريقة تعامل الناديين مع ملف اللاعب.



ويعد ألفاريز الخيار الأول للمدرب ميكيل أرتيتا لتدعيم الهجوم هذا الصيف، لكن صعوبة المفاوضات دفعت إدارة أرسنال إلى تجهيز بدائل، أبرزها الفرنسي برادلي باركولا، إلا أن باريس سان جيرمان لا يزال متمسكاً باستمرار لاعبه.