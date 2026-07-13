أعلن الاتحاد الكرواتي لكرة القدم تعيين المدرب سلافين بيليتش مديراً فنياً للمنتخب الأول، بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية، بناءً على توصية رئيس الاتحاد ماريان كوستيتش، ليبدأ حقبة جديدة على رأس الجهاز الفني لمنتخب كرواتيا.



ويأتي تعيين بيليتش بعد قرار الاتحاد الكرواتي إقالة المدرب زلاتكو داليتش، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء المنتخب ومواصلة المنافسة على أعلى المستويات الدولية.



وأعرب بيليتش عن سعادته بالعودة لقيادة منتخب بلاده، وأكد ثقته الكاملة في اللاعبين، وقال: «لدي ثقة كاملة في لاعبينا، ومسؤوليتي هي جلب الطاقة والطموح والإصرار لضمان بقاء كرواتيا بين نخبة منتخبات العالم. أنا سعيد جداً ببدء هذا التحدي، وأشعر بأنني أكثر نضجاً وخبرة مما كنت عليه في عام 2006، لكن بالحماس والرغبة نفسيهما لرؤية كرواتيا قوية وجريئة وناجحة».



ويُعد بيليتش أحد أبرز المدربين في تاريخ الكرة الكرواتية، إذ سبق له قيادة المنتخب بين عامي 2006 و2012، وحقق خلال تلك الفترة حضوراً لافتاً في البطولات الأوروبية والدولية.



يذكر أن بيليتش يمتلك تجربة سابقة في الملاعب السعودية، إذ تولى تدريب الاتحاد خلال موسم 2018-2019، قبل أن يعود لاحقاً لقيادة الفتح في موسم 2023-2024، مكتسباً خبرة في دوري روشن السعودي قبل عودته إلى قيادة منتخب بلاده.