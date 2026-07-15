بدأ صناع مسلسل «فرصة سعيدة» التحضيرات الأولية للعمل، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الفترة القادمة، في تجربة درامية قصيرة تجمع الفنان أحمد مالك، والنجمة اللبنانية ستيفاني عطا الله، إلى جانب الفنان ميشيل ميلاد، ضمن مسلسل يتكون من 10 حلقات، استعداداً لطرحه عبر إحدى المنصات الرقمية.

فريق العمل

يقف خلف المسلسل المنتج أحمد الجنايني، فيما يتولى محمد معتز مهمة الإخراج، ويكتب السيناريو أحمد محيي، في تعاون يستهدف تقديم عمل درامي قصير يواكب طبيعة الإنتاج المخصص لمنصات البث الرقمي.

استكمال التعاقدات

وتواصل الشركة المنتجة استكمال التعاقد مع بقية أبطال العمل، تمهيداً للإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين، إلى جانب الكشف عن الخطوط العريضة للقصة وموعد بدء التصوير.

رهان على الدراما القصيرة

ويعد «فرصة سعيدة» من الأعمال التي يجري تطويرها حالياً ضمن توجه متزايد نحو إنتاج المسلسلات القصيرة، إذ يراهن صناعه على تقديم تجربة مختلفة تعتمد على مجموعة من الفنانين الشباب قبل عرضها على إحدى المنصات الرقمية.

آخر أعمال أحمد مالك

وكان آخر ظهور سينمائي لأحمد مالك من خلال فيلم «إيجي بست»، الذي شاركه بطولته كل من سلمى أبو ضيف، ومغني الراب مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية، إلى جانب محمد عبده، وحنان يوسف، وأحمد حسني، وهو من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبدالمنعم.